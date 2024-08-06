Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Adam serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Adam serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürüyüş yapan Şeyhmus Yılmaz, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı ve serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yılmaz, köpeklerin toplanması ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

06.08.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürüyüş yaptığı caddede sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Şeyhmus Yılmaz, serçe parmağını kaybetme riski yaşıyor.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yılmaz, 3 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı caddede bir grup sahipsiz köpekle karşılaştı.

Köpeklerden birinin saldırısından kendi çabasıyla kurtulan Yılmaz, telefonla aradığı yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol elinden ve bacaklarından yara alan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şeyhmus Yılmaz, AA muhabirine, cumartesi günü akşamı yürüyüşe çıktığını, 5-6 sahipsiz köpeğin kendisine doğru yöneldiğini, bir tanesinin de saldırdığını söyledi.

Köpeklerden birinin aniden üzerine saldırdığını ve elini ısırdığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Isırmayla kolumdaki demir kordonlu saatim üçe bölündü. Yumruk atmaya başlayınca köpekler kaçmaya başladı. Saldırıdan korkmadığım için kurtulabildim ancak benim yerimde korkan biri olsaydı daha fena ve kötü olabilirdi. Köpekler kaçınca oğlumu aradım ve hemen gelmesini istedim. Hastaneye gittikten sonra müdahale ettiler, çok şükür saldırıdan ucuz kurtuldum. Bunu ben yaşadım başkaları yaşamamalı. Bu köpeklere karşı önlem alınması gerekiyor, mutlaka toplanmalı. Bu mahallede çocuklar, kadınlar ve erkekler bu caddede yürüyüşe çıkıyor. Başkasının zarar görmesini istemiyorum."

"Parmağımın ne olacağı belli değil"

Serçe parmağının kopmak üzere olduğunu dile getiren Yılmaz, "Elim komple paramparça durumda serçe parmağım kopmak üzere. Dikiş atıldı ama durum pek iyi sayılmaz. Kırık ve sinirler kopuk, dikiş atıldı ama hala da sıkıntılı durumda. Parmağımın ne olacağı belli değil. Gerçi elimin tamamı yara içinde ve yara yerleri de kötü. Aşıları yaptırdım, 2 doz aşı daha olacağım." dedi.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Siverek, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Adam serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:03:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Adam serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement