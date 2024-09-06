Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi.
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