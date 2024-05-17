Şanlıurfa\'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen iki kişi, motosikletle geldikleri Dicle Mahallesi'nde Baran Özdemir'e (30) ateş etti.

Silahlı saldırıda Özdemir ile sokakta yürüyen Abubekir Gümüştaş (59) yaralandı.

Silah seslerini duyanları ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler aranıyor.