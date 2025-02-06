Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyen Yakup Baydilli (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Baydilli, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baydilli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
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