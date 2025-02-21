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Şanlıurfa'da su birikintileri buz tuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle cadde, sokak ve parklarda su birikintileri buz tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da cadde, sokak ve parklarda bulunan su birikintileri buz tuttu. Kenttin bazı ilçeleri ile çevre illerde kar yağışının etkili olmasıyla il merkezi soğuk havanın etkisi altına girdi. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, dondurucu havada zor anlar yaşadı.

Soğuk havanın etkisinin bir süre daha süreceği öğrenildi.