Şanlıurfa\'da Tanker Yangını

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri yandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 27 L 0641 plakalı tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa bağlantısının 35'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, akaryakıt yüklü tanker ise alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
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