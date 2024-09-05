Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 7 flash bellek, 2 harddisk, tabanca şarjörü ve 12 mermi, sim kart, 6 telefon şarj aleti, 3 bilgisayar şarj aleti ile bilgisayar bataryası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.