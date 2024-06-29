Şanlıurfa\'da TIR Köprüden Şarampole Devrildi ve Alev Aldı

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ŞANLIURFA'da, köprüden şarampole devrilip alev alarak yanan TIR'ın şoförü Enes Yiğit (44) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Bozova yolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Enes Yiğit yönetimindeki 33 DDD 25 plakalı saman yüklü TIR, Kızlar Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, köprüden şarampole devrildi. Alev alan TIR'ın şoförü Enes Yiğit, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan Yiğit, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR, demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.