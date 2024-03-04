Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden trafik polisi, yangına müdahale etti.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Dicle Mahallesi 3'üncü sokakta devriye sırasında, 01 VU 212 plakalı aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören polis ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası tamamen söndürüldü.
Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da trafik polisi araç yangınına müdahale etti - Son Dakika
Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir markette yaşanan tartışmada polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Tartışmanın ardından müdahale eden polise direnen şüpheli, jandarma tarafından soruşturuldu. Şüpheli, ifadesinde pişman olduğunu belirterek özür diledi. Market çalışanı ise şikayetçi olmadığını söyledi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Düzce'de yapılan üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimler sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 9 bin 75 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 kişi terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördü. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu, tütün ürünleri, kaçak akaryakıt ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Suçların aydınlatılma oranı da oldukça yüksek oldu. Hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yağma suçlarında ise yüzde 8,9 düşüş yaşandı.
On bir ayın sultanı ramazanın geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde başlayan bu geleneğin son mahyacısı olan Kahraman Yıldız ve ekibi, İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerine mahyaları asmaya başladı. Bu yılın tema olarak belirlenen 'ramazan ve ahiret bilinci' doğrultusunda yazılan mahyalar, camilerin süsü olacak. Yıldız, mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü ve İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını belirtti. Mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini ve yeni arkadaşların bayrağı devralmasını umduğunu ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?