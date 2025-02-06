Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.