Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 23 kilo 800 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getirerek, "Uyuşturucu, toplumları çürüten büyük bir hastalıktır. Hepimizin bu karmaşık sorunla mücadelede rolü olmalıdır. Birlikte daha sağlıklı, daha huzurlu, daha güvenli bir Şanlıurfa inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.