Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı

Sıcak havadan dolayı araçlar bu hale geldi

Biden\'ı çileden çıkaran telefon! Haniye suikastının ardından her şeyi itiraf etmişler

Prof. Dr. Oytun Erbaş\'tan Z kuşağı ile ilgili çarpıcı yorum!

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucu satışı yapan 41 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 200 kişilik ekip tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kilo 150 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.