Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 21 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.07.2024 10:29
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 21 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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