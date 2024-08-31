Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini belirtti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 20 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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