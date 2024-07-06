Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Bu kapsamda düzenlenen 3 farklı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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