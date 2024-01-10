 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, 467 gram eroin, 20,74 gram esrar, 1,20 gram esrar tohumu, 179 gram sentetik uyuşturucu, 143 hap ile tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
10.01.2024 - 20:25,
Abone Ol

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 467 gram eroin, 20,74 gram esrar, 1,20 gram esrar tohumu, 179 gram sentetik uyuşturucu, 143 hap ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement