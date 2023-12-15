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Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine jandarma bölgede arama çalışması başlattı. İhbarı yapan kişi, cep telefonuyla çektiği yavru aslan görüntüsünü jandarmaya gönderdi. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor.

15.12.2023 - 14:04,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

YAVRU ASLANI GÖRÜR GÖRMEZ JANDARMAYI ARADI

Jandarmayı arayan bir kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu. Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

İşte görüntülenen yavru aslan:

Şanlıurfa'da yol kenarında yavru aslan görüntülendi
Şanlıurfa'da yol kenarında yavru aslan görüntülendi
Şanlıurfa\'da Yavru Aslan İhbarı
Kaynak: DHA
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