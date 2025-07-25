Şanlıurfa'da Yüzme Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yüzme Eğitimi Projesi

25.07.2025 11:15
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Şanlıurfa'da çocuklar 'Kanala Değil, Havuza' projesiyle güvenli yüzme öğreniyor.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen "Kanala Değil, Havuza" projesiyle çocuklar güvenli ortamlarda yüzme öğreniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, antrenör ve yüzme eğitmenleri eşliğinde verilen kurslara yoğun ilgi gösteren çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de yaz sıcaklarında serinleme imkanı buluyor.

Eğitimlerde ayrıca yetenekli çocuklar tespit edilerek yüzme sporuna yönlendiriliyor.

Şanlıurfa Valiliği ise baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzmenin yasak olduğunu duyurarak vatandaşları uyarıyor. Valilik, can kayıplarının önüne geçmek için jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerini artırırken, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

1 haftada 33 kişiye cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için sulama kanallarına girdiğini ancak bunun her yıl ölümlere neden olduğunu hatırlattı.

Özellikle sulama kanalları çevresinde önlemleri artırdıklarını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda mutlaka devriyelerimizle uyarılarda bulunuyoruz. En önemlisi, idari yaptırımlar uyguluyoruz. Yasak bölgelerde suya giren çocuklar, gençler ve 18 yaş altındaki bireyler için Kabahatler Kanunu kapsamında ya velilerine ya da yaşı uygunsa kendilerine idari para cezası veriyoruz. Örneğin, sadece bir haftada 33 idari yaptırım kararı alındı ve cezai işlem uygulandı. Bu tür uygulamaların caydırıcılığı artırdığını düşünüyoruz. Ayrıca cuma hutbelerinde camilerde bu konuda duyurular yapıyoruz. Okullarda da öğretmenlerimiz aracılığıyla görsel ve sözlü bilgilendirme yoluyla çocuklarımızı ve velilerimizi uyarıyoruz."

Şıldak, tel örgüyle çevrilen kanalların yıpranmış olduğu noktalarda da onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

"Herkesi havuza bekliyoruz"

Yüzme antrenörü Sait Işık da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kurslarına katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Haftanın 4 günü yüzme kursunun olduğunu belirten Işık, "Amacımız çocuklar kanala girmesin, can kurtaran eşliğinde nezih bir ortamda yüzme öğrensin. Herkesi havuza bekliyoruz. Çocuklar burada hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor." dedi.

Işık, profesyonel yüzücü olmalarına rağmen yüzmenin tehlikeli olduğu kanallara girmediklerini dile getirdi.

Yüzme kursuna katılan 13 yaşındaki Batuhan Gürler Şanlıurfa'da hava sıcaklığı yüksek olduğu için yüzme kursuna kaydını yaptığını anlattı.

Kardeşiyle birlikte serinlemek için yüzme kursuna geldiğini aktaran Gürler, akranlarına akıntılı sularda değil havuzlarda serinlemesi tavsiyesinde bulundu.

Yüzme kursuna katılan 12 yaşındaki Muhammed Mirza Gök ise yüzme kursuna 2 yıldır geldiğini, yüzmeyi öğrendiğini ve havuzda güvenle serinlediğini belirtti.

Kaynak: AA

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