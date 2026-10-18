Şanlıurfa Eyyübiye'de evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa Eyyübiye'de evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ruha Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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