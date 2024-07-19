Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
Baran'dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren polis memurları Baran'ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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