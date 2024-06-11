Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, poşette köpek leşleri bulunduğu iddialarına suç duyurusunda bulundu

Güncel

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, poşette köpek leşleri bulunduğu iddialarına ilişkin Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesindeki hayvan barınağında poşet içerisindeki bazı köpek leşlerinin bir odaya konulduğu yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.