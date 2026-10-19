Şanlıurfa Karaköprü\'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki sürücü ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
O.S. (32) idaresindeki 59 TC 571 plakalı otomobil, kırsal Hamurkesen Mahallesi yakınlarında A.Ç. (68) yönetimindeki 06 MUE 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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