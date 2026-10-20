Şanlıurfa Siverek'te istismar iddiası soruşturmasında 15 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'ine ev hapsi, 3'üne adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.