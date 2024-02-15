Şanlıurfa Valisi: Sağanak nedeniyle can kaybı ve yaralanma yok

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Allah'a şükür ki aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın da duyarlılığı sayesinde can kaybı yaşamadık, yaralımız yoktur, hasar tespit çalışmalarımızı hızlıca başlattık." dedi.
Sağanak nedeniyle taşkın yaşanan Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Vali Şıldak, ekiplerden bilgi aldı.
Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisini kaybettiğini, taşkın ve tahribatlara ilişkin oluşturulan kriz masasında ihbarların değerlendirildiğini belirtti.
Sağanağın özellikle Siverek'te etkili olduğunu dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:
"Çok sayıda kırsal mahallemizde su baskını hadisesi yaşadık. Allah'a şükür ki aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın da duyarlılığı sayesinde can kaybı yaşamadık, yaralımız yoktur, hasar tespit çalışmalarımızı hızlıca başlattık. Belediyelerimizle koordineli ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için yoğun çalışma yapıyoruz."
Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun bir müddet kapandığını hatırlatan Şıldak, ekiplerin çalışmasıyla yolun tekrar ulaşıma açıldığını kaydetti.
Şıldak, vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldığını, kırsal bölgelerdeki çalışmaların koordineli yürüdüğünü sözlerine ekledi.
Şanlıurfa'da önceki gün etkisini gösteren sağanak nedeniyle dün kent genelinde bugün ise Siverek ve Viranşehir ilçelerinin yanı sıra il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime ara verilmişti.
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