Sanremo'da Barış Mesajı - Son Dakika
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Sanremo'da Barış Mesajı

Mira Awad ve Noa, Sanremo Festivali'nde barış için birlikte sahne alarak umut mesajı verdiler.

12.02.2025 04:16
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İtalya'da bu yıl 75'incisi düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde birlikte sahne alan Filistinli Mira Awad ve İsrailli Noa, ülkeleri arasında 1 yıl içinde kalıcı bir barış anlaşması olmasını istediklerini belirtti.

Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan ve her yıl şubat ayında Sanremo kentinde düzenlenen festivalin açılış gecesi barış mesajlarına sahne oldu.

İtalya'da milyonlarca kişi tarafından izlenen Sanremo Müzik Festivali'nde yarışan şarkılar dışında, Filistinli şarkıcı Mira Awad ile İsrailli şarkıcı Noa birlikte sahne aldı. İki şarkıcı, John Lennon'un ünlü "Imagine" şarkısını kendi dillerinde ve orijinal sözleriyle yorumlarken, şarkının arasına İtalyanca olarak bir barış mesajı ekledi.

Mira Awad ve Noa mesajlarında, "Biz sanatçılar olarak gerçeği tasvir etmekle değil, yaratmak istediğimiz şeyi hayal etmekle yükümlüyüz. Tüm insanlığın güven içinde yaşamasını istiyoruz. Refahı ve uzlaşmayı hayal ediyoruz ve 1 yıl içinde gerçek bir barış anlaşmasını kutlamak için yeniden bir araya geleceğimizi umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Barış mesajı veren iki sanatçı, festivalin düzenlendiği Ariston Tiyatrosu'ndaki izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Filistinli ve İsrailli şarkıcılardan önce festivale bir video mesaj gönderen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da müziğin barış aracı olduğunu belirterek, "Savaşın her zaman bir yenilgi olduğunu asla unutmayalım. En çok arzuladığım şey, birbirine düşman olanların el sıkıştığını, kucaklaştığını ve yaşamlarıyla, müzikleriyle ve şarkılarıyla 'Barış mümkündür!' dediğini görmektir." ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli şarkıcılardan ABD Başkanı Trump'ın Gazze önerisine tepki

Sanremo Müzik Festivali'nin ilk gecesinde beraber sahneye çıkarak barış mesajı veren Mira Awad ve Noa, açılış öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Filistinli Awad, Noa ile uzun zamandır çok iyi arkadaş olduklarını belirterek, "Gazze'deki durum kesinlikle kabul edilemez, ancak umarım meselenin karmaşıklığını anlayabilirsiniz. Her şey siyah ve beyaz değil. O toprak parçasında hepimiz birlikte yaşayabiliriz. Önemli olan bir, iki devlet ya da bir konfederasyon olması değil, hepimizin barış içinde yaşaması." diye konuştu.

Noa ile sahneye beraber çıkmasının önemine değinen Awad, "Bir şarkı dünyayı kurtaramaz, ama insanlar bunu yapabilir. Müzik pencereler açar, umut verir. Yaşadığımız; insanlıktan çıkarma ve sömürgeleştirme girişimine karşı insanlığı hatırlatır." dedi.

İsrailli Noa da ABD Başkanı'nın Gazze önerisi hakkında, "Eğer Trump'ın Florida'da bu kadar çok alanı varsa, 2 milyon Filistinliyi oraya götürebilir. Oradaki nüfus yaşlanıyor ve böylece gençleşebilir." yorumunu yaptı.

Noa, bölgede ilk yapılması gerekenlerin; çatışmanın bitmesi, öldürmelere, bombalamalara son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu ardından da toplumları arasında güvenin yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanremo'da Barış Mesajı - Son Dakika

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