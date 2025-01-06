Santa Maria Kilisesi'ne Saldırı Davası Başladı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda başlandı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne pazar ayini sırasında 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda Tuncer Cihan ölmüştü. Olayla ilgili IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen toplam 43 şüpheli hakim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar getirilirken, 4 tutukuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Sanıklardan Bilel Souıbguı mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, şunları söyledi:

"İngilizce öğretmeniyim. Türkiye'ye yasal yollardan geldim. Türkiye'de bulunduğum süre boyunca herhangi bir sabıkam yoktur. Okuldan sonra restoranlarda kurye olarak çalıştım. Restoranda çalışan Mustafa isimli şahısla buluştum. Bu süreçte taşınmak için ev arıyordum. Mustafa İzmir'de çalışacağını ve evi devredeceğini söylemişti bana. Ben de o evi kiraladım, kontrat yaptım. Mustafa gittikten sonra kalan eşyaları İzmir'e göndermemi istedi. Akrabalarından birini gönderdi, Amırjon Kholıqov geldi eşyaları aldı. Fatih emniyette bana bu kişiyle ilgili sorular soruldu. Bu kişinin şüpheli olduğunu söylediler. Benden eşyaları aldıktan sonra onunla hiçbir şekilde görüşmedim. Benim herhangi bir terör örgütüyle bir ilişkim yoktur. Ben İngiliz Edebiyatı mezunuyum."

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanan ve saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Rus uyruklu David Tanduev de "Ben güvenmiyorum kendilerine avukat istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. Rus sanığın gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Söyleyin ona gülmesin" diye tercümanlara seslendi.

2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 349 yıl 6 ay hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, saldırıyı düzenleyen tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak", Tuncer Cihan'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

20 şüpheli hakkında ise benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,6 yıla kadar; şüphelilerden 18'inin ise sadece "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.