Santorini'ye Acil Durum Önlemleri

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ATİNA, 12 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan hükümeti, üst üste üç haftadır yüzlerce depremin meydana geldiği popüler turizm adresi Santorini'deki işletmeleri desteklemek amacıyla bir dizi tedbirin ilk kısmını uygulamaya koydu.

Çalışma Bakanlığı, salı günü açıklanan acil durum önlemlerinin işverenlerin çalışan sözleşmelerini 1 Şubat'tan 3 Mart'a kadar askıya almalarına olanak tanıdığını, durumdan etkilenen çalışanlara ise 534 euro devlet yardımı verileceğini duyurdu.

Turizm Bakanlığı yetkilileri ise sismik faaliyetin bölgeye gelen turistler üzerindeki olası etkisini ele alan bir plan hazırlamak üzere sektör paydaşlarıyla toplantılar düzenledi. Yaklaşık 20.000 kişinin kalıcı olarak yaşadığı Santorini'de turizm sezonu, mart ayında başlıyor. Yunanistan'a gelen yıllık 30 milyondan fazla turistin yaklaşık 3 milyonunu Santorini ağırlıyor.

Sismik hareketliliğin Paskalya'ya kadar hatta sonrasında da devam edebileceği konusunda uzmanların yaptığı uyarılara karşın, an itibarıyla yoğun rezervasyon iptalleri bildirilmedi.

Yerel yetkililer, depremlerin yaşandığı ilk on günde 11.000'den fazla bölge sakini ve turistin bölgeyi terk ettiğini, kalanlarınsa yüksek alarm düzeyini sürdürdüğünü bildirdi. Atina'dan bölgeye acil durum ekipleri ve uzmanlar gönderildi. Santorini ve yakındaki Anafiye adasında geçen hafta eğitime ara veren okullar da cuma gününe kadar kapalı kalacak.

Yunan uzmanlar, salı günü yaptıkları açıklamada 26 Ocak'tan bu yana 14.000'den fazla deprem kaydedildiğini ve Ege Denizi'nde meydana gelen bu depremlerin merkez üssünün çoğunlukla Santorini ve Anafiye arasında olduğunu belirtti.