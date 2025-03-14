Şap Aşısı Zorunlu, Ceza 105 Bin TL - Son Dakika
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Şap Aşısı Zorunlu, Ceza 105 Bin TL

Yozgat'ta şap aşısı yaptırmayan üreticilere 105 bin 274 TL ceza uygulanacak. Aşılama kampanyası devam ediyor.

14.03.2025 14:26
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Şap aşısı yaptırmayan üreticiye 105 bin TL ceza uygulanacak

YOZGAT - Hayvancılık denildiğinde akıllara ilk gelen şehirlerden olan Yozgat'ta, şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Yozgat merkeze bağlı Tayıp köyünde, Yozgat Tarım İl Müdürlüğü personeli olan veteriner hekimler büyükbaş aşılama işlemi gerçekleştiriyor. Hayvanların genel durumunu kontrol eden ve şap hastalığına karşı aşılama yapan veteriner hekimlerin çalışmaları devam ediyor.

Tayıp Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz "Yaklaşık 25 yıldır şap hastalığı görmedik. Aşılamadan memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hayvan sağlığıyla ilgili birimler çok titizler. Çevrede şap hastalığı çıktığında dışarıdan da alım satım yaptığımız için bazen etkileniyoruz. Mesela doğudan mal getiriyoruz ama hastalık çıkarsa getiremiyoruz. Bir ay oralara giremiyoruz. Satışlarımızda ise sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü hastalığa denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Yozgat'ın komşu illerinde şap hastalığı tespit edilmesiyle hayvan pazarlarının kapatıldığını hatırlattı. "İlimiz merkez Esenli ve Büyükincirli köylerinde çıkan şap hastalığı sonucu 10 kilometrelik koruma ve gözetim bölgesinde yer alan merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçe sınırları dahilindeki 29 köy ve yerleşim alanında kordon ve karantina tedbirleri alınmıştır. 10 gün içerisinde 29 köyde toplam 17 bin adet küçükbaş hayvan şap aşısı aşılanmış, bölgedeki büyükbaş hayvanlarda 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılan aşılamanın koruyucu etkisiyle herhangi bir bulaşma şekillenmemiştir" dedi.

"İlkbahar şap aşılama kampanyası 13 Nisan 2025 tarihinde sona erecek"

Hayvan pazarlarının kapalı olduğu süre zarfında 17 Şubat itibarıyla büyükbaş hayvanlarda ilkbahar şap aşılama kampanyası başlatıldığını söyleyen Şentürk, "İlkbahar şap aşılama kampanyası 13 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Aşılama kampanyası kapsamında ilimiz genelinde 221 bin adet büyükbaş hayvanın, şap aşısı ile aşılanması planlanmaktadır. Şap aşısı ile birlikte ilimiz genelinde 3 aylık yaştan büyük tüm dişi sığırların da Brucella aşısı ile aşılanmaları planlanmaktadır" şeklinde bilgi verdi.

"Şap aşısı yaptırmayan yetiştiricilere 105 bin 274 TL idari para cezası uygulanacak"

Aşılamanın aynı zamanda buzağı desteklemelerinde şart olduğunu söyleyen Şentürk, "Aşılama yapılmayan hayvanlar bakanlık desteğinden mahrum kalacak. Aşının gebelerde hiçbir yan etkisi yoktur. Şap aşısı zorunlu bir aşıdır. Hayvanlarına aşı yaptırmayan yetiştiricilere 105 bin 274 TL idari para cezası uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yozgat, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şap Aşısı Zorunlu, Ceza 105 Bin TL - Son Dakika

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