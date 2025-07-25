Sapanca\'da Çınar Ağacı Apartmana Devrildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 katlı apartmanın üzerine devrilen çınar ağacı hasara yol açtı.

Rüstempaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın üzerine devrildi.

Devrilme sonucu dairelerin balkon ve pencere camları kırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yola düşen ağaç parçaları nedeniyle cadde bir süre ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Caddedeki ulaşım, itfaiye ekiplerinin ağaç parçalarını kaldırmasıyla normale döndü.