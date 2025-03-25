Saraçhane'de Biber Gazlı Müdahale - Son Dakika
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Saraçhane'de Biber Gazlı Müdahale

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CHP'liler, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik eylemde biber gazlı müdahaleyi protesto etti.

25.03.2025 03:06
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)  - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan Saraçhane eylemlerinin 6. akşamında, mitingin bitmesinin ardından Bozdoğan Kemeri önündeki gençlerle başlayan ve meydana yayılan biber gazlı müdahaleye CHP'liler tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sanıyorlar ki gaz basarak buraya gelecek olan kalabalığı engelleyecekler. Sanıyorlar ki gaz basarak kadınların çocukların insanların sokağa çıkmasın engelleyecekler. Ne kadar çok sıkıyorlarsa o kadar fazla gelecek insanlar. Yeter artık" dedi.

Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından evlerine gitmek için dağılmaya başlayan yurttaşlar biber gazlı müdahaleye maruz kaldı.

"Sanıyorlar ki gaz basarak kadınların çocukların insanların sokağa çıkmasın engelleyecekler"

Müdahaleler sırasında gazdan etkilenen polis ve eylem yapan yurttaşları sakinleştirmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür çelik bir açıklama yaptı. Çelik şunları söyledi:

"Biz bugün gittik konuştuk 3 Genel Başkan Yardımcısı, ben Vali ile konuştuk. Dedik ki biz kendi güvenlik tedbirlerimizi alacağız bu iş böyle olmuyor. Gaz sıkılıyor, insanlara şiddet uygulanıyor, insanlar zarar görüyor biz kendi tedbirlerimizi alacağız lütfen sizde alın ve bu gerilimi ortadan kaldırın. İki nokta ile ilgili konuşma yaptık. Bozdoğan Kemeri ve Cami duvarının olduğu nokta ile ilgili konuşmalar yaptık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldığımız gibi Milletvekillerimiz sahada. Her milletvekillerinin elinde telsizler, birbirleri ile iletişim halindeler. Bir bölümü aşağıda bir bölümü caminin orada bir bölümü alana dağılmış durumda. Ben Bozdağan Kemeri'nin oradaydım. Yarın diyecekler ki yalan söylüyorlar artık bıktık bu yalanlardan. Yarın diyecekler ki şunu attılar bunu attılar bilmem ne oldu. Ben Bozdoğan Kemeri'nin oradaydım hiç kimse hiçbir şey yapmıyordu. Orada insanlar bekliyor slogan atıyor zıplıyorlar direniş yapıyorlar.

Genel Başkan kürsüden iner inmez daha binadan içeriye girmeden kalabalığın üstüne gaz sıkıyorlar. Burada 50 yaşında 70 yaşında insanlar var, kadınlar var, gençler var, çocuklar var. İnsanların üstüne gazı sıkıyorlar, insanların üzerine doğru geliyor, tahliye koridorunu açtık yan tarafa güvenli alana gidiyorlar. Bu olmaz bütün güvenlik tedbirlerini almışız. Ne yapmak istiyorlar burayı yıldırmak istiyorlar. Biz burayı gazla dağıtırsak, genel başkan gitti nasıl olsa, genel başkan kürsü de iken bunu yapamıyor. Biliyor mikrofondan ne söyleyeceğini, o yüzden onu yapamıyor. Sanıyorlar ki gaz basarak buraya gelecek olan kalabalığı engelleyecekler. Sanıyorlar ki gaz basarak kadınların çocukların insanların sokağa çıkmasın engelleyecekler. Ne kadar çok sıkıyorlarsa o kadar fazla gelecek insanlar. Yeter artık" dedi.

"Müdahale anında Vali'yi aramaya çalıştınız telefonunuzu açtı mı" sorusunu yanıtlayan Özgür Çelik:

"Ben sayın vali ile günde 10 kere 15 kere konuşuyorum. Bugün yüz yüze görüştüm, bu kriz anında iki sefer ulaşmaya çalıştım açmadı. Kriz anında hiçbir bürokrat ortadan kaybolmamalı" dedi.

"Dedik ki onlara bir hamle yapacaksanız önce bize söyleyin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da şunları söyledi:

"Valilikte yaptığımız görüşmeden sonra polisle beraber gezdik, emniyeti beraber aldık, bütün Milletvekili guruplarını beraber belirledik. Başkanımda sıfır noktasındaydı. Biraz önce emniyet müdürüne sordum cevap veremedi. Dedik ki onlara bir hamle yapacaksanız önce bize söyleyin. Öğrencilerin üzerlerine geliyorlar, en önde ben varım tamamen kevgire dönüyor. Şunu zannediyorlar ki her gece geliriz burada Özgür Özel iner inmez saldırırız diyorlarsa bugün yarın buraya iki katı insanlar gelir. Bu Türkiye'nin güvenliği için doğru değil. Bakın bazı guruplar bugün burayı karıştırmaya çalıştılar. Hatta caminin girişine polisleri koymaya çalıştılar.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane'de Biber Gazlı Müdahale - Son Dakika

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