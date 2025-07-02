Saraçhane\'de Mitingde Taşkınlık: Gözaltılar

Saraçhane'de düzenlenen mitingde taşkınlık çıkaran grup polise yabancı madde attı. Uyarılara rağmen eylemini sürdüren gruba polis müdahale ederken, bu sırada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde toplanan gruptan bazıları taşkınlık çıkardı. Saraçhane parkı içinde taşkınlık çıkaran göstericiler polise yabancı madde atarken, ekipler göstericileri uyardı. Polis ekipleri göstericileri dağılmaları konusunda uyarırken, dağılmayan gruba ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.