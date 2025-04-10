Saraçhane eylemleri: 49 genç hakkında davaya kabul

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 49 genç hakkında açılan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, cezaevinde bulunan 34 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmış, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi de tutuklanmıştı.

İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi 34'ü tutuklu, 15'i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianamenin kabulüne karar verdi.

Mahkeme, duruşmanın 21 Nisan'da görülmesini kararlaştırırken, tutuklu 34 gencin tutukluluğunun, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

ANKA'nın ulaştığı kararda, "sanıkların atılı suçu işlediklerine dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunduğu" savunularak, bu sebeple tutukluluk ve adli kontrollerin devamının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan avukatların tutukluluk kararlarına itirazda bulunacağı öğrenildi.