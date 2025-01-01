Sarallar Çetesi'ne Operasyon: 19 Tutuklama

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(İSTANBUL) Sarallar Çetesi'ne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 firari Firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 28 Aralık'ta, değişik suçlardan 51 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonların Sarallar Çetesi'ne yönelik olduğu anlaşılırken, 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"Nitelikli yağma", "silahlı suç örgütü kurma ve üye olma", "nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma"," kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Firarı 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

'Sarallar' olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada çete üyelerinin 14 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilmiş, yürürten soruşturmanın ardından 5 farklı ilde operasyon yapılmıştı.