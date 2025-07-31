Sarallar Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarallar Davasında Yargılama Devam Ediyor

31.07.2025 17:59
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Bursa'da 'Sarallar' suç örgütü üyelerinin yargılanmasına devam edildi, sanıklar savunma yaptı.

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan örgütün elebaşı, yönetici ve üyesi 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zafer S, Ahmet Berkay Ş, Arda A. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuklu sanık Ahmet Berkay Ş, İnegöl'de esnaflık yaptığını ve dosyada adı geçen sanıklardan esnaf olanların dışında kimseyi tanımadığını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Abdurrahman A, iddianamede bahsi geçen eylemlerin gerçekleştiği tarihlerde cezaevinde olduğunu, telefonunun o esnada Emrah D. de bulunduğunu ve dosyada adı geçen sanık ile müştekileri tanımadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Zafer S, örgütün Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın kendisine borcu olduğunu belirterek, "Borcumu ödemek için beni İnegöl AVM'ye çağırdı. Bana çek verecekti. 'Beraber bir kafeye gidelim' dedi. Çeki vermeyince ben otele geçtim. Ben oteldeyken oraya Hakkı S. geldi. Hakkı ile tanışmıyorduk. Okay bana onun geleceğini söyledi. Daha sonra Hakkı S. işi olduğunu söyleyip yanımdan ayrıldı." dedi.

Müşteki Necip S. ise örgüt üyesi olduğu öne sürülen ve bir ambalaj firmasının sahibi olan Tolga T. ve Derya T'den alacağı olduğunu ve onlara borçlarını ödemeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.

Bir akşam evine dönerken kendisini bir arabanın arkadan sıkıştırdığını aktaran Necip S, "Yanıma yaklaşınca aracın aynı firmaya ait olduğunu gördüm. Araç beni yoldan çıkartmaya çalıştı. Ben arabayı Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün önüne sürdüm. Buna rağmen araçtakiler bana ve aracıma saldırdı." ifadelerini kullandı.

Necip S, daha sonra Okay A'nın kendisini arayarak "Benim Sarallar'dan olmadığımı söylüyormuşsun. Ben Ümit Saral ile bizzat görüşen tek kişiyim. Bu borç bizim borcumuzdur. Ödeyeceğim. Bir daha senden yana böyle şeyler duymayacağım." dediğini ifade etti.

Diğer müşteki İsmail A. da Tolga T. ve Derya T'nin kendisinden zorla çek aldığını, bu çekler yüzünden adli tahkikata uğradığını belirterek, şikayetçi olduğunu ve çekler için tedbir kararı alınmasını istedi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla yargılanan Hakkı S. ise iddianameye konu olaylarla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Sadece soyadımdan dolayı mağdur oluyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." dedi.

Savunma yapan sanıklar, örgüt iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Bazı sanıkların ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarallar Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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