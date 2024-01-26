 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sayan Yücel'in (46) kullandığı otomobil, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Mehmet Nuri Güzel (31) hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Abdulselam Kardaş (27) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
26.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:11
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sayan Yücel (46) idaresindeki 44 ADD 054 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 23. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mehmet Nuri Güzel (31) ve Abdulselam Kardaş (27), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulselam Kardaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement