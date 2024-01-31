Saraybosna\'da EUFOR Komutası Devredildi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülkedeki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) komutasının devir teslim töreni yapıldı.

Saraybosna'daki EUFOR'un Butmir üssünde düzenlenen törende, EUFOR'un komutası Avusturyalı Tümgeneral Helmut Habermayer'den, Macar Tümgeneral Laszlo Sticz'e devredildi.

Habermayer burada yaptığı açıklamada, "Hem şimdi hem de gelecekte büyük önem taşıyan günlük çalışmalarınızı gerçekten takdir ediyorum. Yaptığınız işten gurur duyun çünkü EUFOR'un misyonunu yerine getirmesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Sticz ise, selefi Habermayer'e başarıları dolayısıyla teşekkür ederek, "Başta Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve kanun uygulayıcılar olmak üzere yerel makamları desteklemek için buradayız, ancak güvenli ve istikrarlı bir ortamı yok etmek isteyen herkesi caydırma ve gerekirse onlara karşı savunma yapma gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Avrupa Birliği Bosna Hersek Delegasyon Şefi Johann Sattler ve çok sayıda EUFOR mensubu katıldı.