Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağdı.
Akşam saatlerinde başlayan kar şehri beyaza bürüdü. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel bir şölen oluşturdu.
Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar oldu.
Meteoroloji uzmanları, yağışın gece sona ereceğini ancak hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Sis oluşumuna karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu da ülkenin doğusunda sabah saatlerinde kar beklendiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Saraybosna'ya Kar Yağdı - Son Dakika
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