Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Hasan Baş (78) idaresindeki 57 DE 436 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karaçaygöleti köyünde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki eşi Zülviye Baş (70), Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan karı koca, sağlık ekiplerince Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Saraydüzü'nde Kaza: Yaşlı Çift Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?