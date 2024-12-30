Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Sarayönü Belediyesi ekipleri yağışla yol temizleme çalışmalarına başladı.
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.???????
Son Dakika › Güncel › Sarayönü'nde Kar Yağışı Beklentisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?