 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde JAK Timi Görev Başında - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde JAK Timi Görev Başında

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, turistlerin güvenliği için hazırlıklarını tamamladı. Kayak kazaları ve kaybolma durumlarına hızlı müdahale için gece gündüz görev yapan JAK timi, tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini pekiştiriyor. Sezon öncesi yapılan son tatbikatta, yaralanan bir turist ve telesiyejde mahsur kalan iki kayakçıya müdahale edildi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi\'nde JAK Timi Görev Başında
16.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timi, turistlerin güven içinde kayak tatili yapması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan ve yakın zamanda sezona başlayacak olan kayak merkezinde, olası kazalara karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı 14 kişilik JAK timi gece gündüz iki vardiya halinde görev yapıyor.

Kayak kazaları, kaybolma ve mahsur kalma gibi durumlarda hızlı müdahale için merkezde hazır bulunan JAK timi, bu yılki turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

JAK timi, bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek için zaman zaman tatbikatlar da yapıyor.

Senaryo gereği kayak merkezinin birinci etap pistinde düşüp yaralanan bir turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları yaralı turisti, sağlık ekiplerine teslim etti.

Telesiyejde mahsur kalma senaryosu üzerine de tatbikat yapıldı

Başka bir senaryoda ise kayak merkezindeki telesiyejde mahsur kalan 2 kayakçıya, JAK timleri müdahale etti.

Halat yardımıyla telesiyeje çıkan timler, 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki turisti güvenle piste indirdi.

Turizmci Kemal Sönmez, AA muhabirine, merkezde sezon hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Tesisinin birkaç gün içinde açılacağını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Jandarma Arama Kurtarma ekibimiz her zamanki gibi hummalı bir çalışmayla sezona hazırlandı. JAK timlerimiz kayak merkezine gelen misafirlerimizin daha güvenli şekilde kayak yapmalarını sağlamak, herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale etmek için hem personel hem ekipman olarak hazır. Bugün de sezon öncesi son bir tatbikat yaptılar. Misafirlerimizin güvenli kış sezonu geçirmesi için elllerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda arama kurtarma ekibimiz daima hazır bekliyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde JAK Timi Görev Başında - Son Dakika


11:35
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti.
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler

Son Dakika
11:35 CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti.
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde JAK Timi Görev Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement