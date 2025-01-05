Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüdü (2) - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüdü (2)

Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüdü (2)

YÜRÜYÜŞ 1,5 SAAT SÜRDÜKızılçubak toplanma alanında 08.45'te başlayan yürüyüş ay-yıldızlı tören alanında sona erdi.

05.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:01
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YÜRÜYÜŞ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Kızılçubak toplanma alanında 08.45'te başlayan yürüyüş ay-yıldızlı tören alanında sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş sırasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri konuşlandırdı.

SOĞUK HEYKEL PERFORMANSI

Ay-yıldızlı tören alanındaki etkinlikler, çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören alanında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çok sayıda katılımcının yer aldığı törende Sarıkamış Harekatı anlatıldı.

'SERGİLENEN KAHRAMANLIKLAR YÜCE MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN SİMGESİ OLMUŞTUR'

Sarıkamış Harekatı'nın vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen, vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçik'in, tarihe geçen ölümsüz destanı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı; asil Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur. Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz; bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşulları ile mücadele etmişlerdir. Bugün, hepimiz; havanın ne kadar soğuk olduğunu çok yakından hissedebiliyoruz. Böylelikle ordumuzun o günün şartlarında nasıl fedakarca görev yaptığını da daha iyi anlayabiliyoruz. Elbette ki Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yaksa da Allahuekber Dağları'nda sergilenen kahramanlıklar yüce milletimizin direncinin, kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin simgesi olmuştur. Bizler de onların gösterdiği yüksek özveriyi ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu onurlu mirası, sadece hatırlamakla kalmıyoruz, bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz" diye konuştu.

'ORDUMUZ, DÜNYANIN SAYILI ORDULARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR'

Ordunun vatanı korumak için her türlü fedakarlığı göze aldığını, Türkiye'ye yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için gece gündüz mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Güler, şunları söyledi:

"Şanlı ordumuz, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletimizin hak ve çıkarlarını korumak adına, gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir. Nitekim Sarıkamış'taki Mehmetçiklerin torunları olan ordumuzun bugünkü kahraman mensupları; aziz şehitlerimizden aldığı ilhamla, kutsal görev sancağını en iyi şekilde taşımakta, asil milletimizin gururu olmaktadır. Öyle ki; terörle mücadeleyi en etkin şekilde gerçekleştirip teröristlere göz açtırmayan, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonları ile destanlar yazan, hudut emniyetimizi en güçlü şekilde tesis eden, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz koruyan, Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Katar'dan Libya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan, işte Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askeridir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir seçkin personeli; zorluklarla başa çıkabilecek, eğitimli, disiplinli ve güçlü özellikleriyle, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirme niteliğine ve kararlılığına sahiptir. Yine gururla ifade etmeliyim ki; bir asır önce, türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz; bugün sahip olduğu yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. Tüm bunlar sayesinde muzaffer ordumuz; İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve etkin görevlerini üstün bir başarıyla icra edebilmektedir."

'DAİMA DİRİ, UYANIK VE GÜÇLÜ OLMAK BİZLER İÇİN BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR'

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile aydınlık geleceğe güçlü ve emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bakan Güler, "Köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden yola çıkarak ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla yürüyoruz. Elbette ki etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu kritik süreçte tüm tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına sahip olmak bizler için olmazsa olmazdır. Zira yakın tarihimizde ve Sarıkamış'ta yaşanan pek çok tarihi hadise de göstermiştir ki Türkiye'nin bulunduğu bölge, dünyanın en kıymetli ve stratejik coğrafyalarından biridir. Bu yüzden daima diri, uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil, zorunluluktur. Bu doğrultuda Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarını artan bir tempoyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Güler'in konuşmasının ardından muharip savaş uçakları ve çelik kanatlar gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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