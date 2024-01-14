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Sarıkamış'ta Kar ve Soğuklar Etkili Oldu - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kar ve Soğuklar Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Ev ve işyerlerinin camları buz tutarken, doğal gaz bacaları da dondu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda kullanırken, bazı araçlar tüp gazla ısıtılarak çalıştırıldı. Kuşlar için ise vatandaşlar yem bıraktı.

Sarıkamış\'ta Kar ve Soğuklar Etkili Oldu
14.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:34
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karın ardından soğuklar etkili oldu.

İlçede, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü. Ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar arabalarını battaniye, branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı araçlar tüp gazla ısıtılarak çalıştırıldı.

Sürücülerden Ferzender Köse, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 17-18 dereceye düşüyor. Arabamız çalışmadı, onun için ısıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle kuşlara yem bıraktı.

Kaynak: AA
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