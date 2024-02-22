Sarıkamış'ta Kar Yağışı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kar Yağışı

Sarıkamış\'ta Kar Yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Soğuk havanın ardından aniden bastıran kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklar ise yağışın keyfini çıkardı. Sarıkamışlılar, uzun bir süre sonra gelen kar yağışını sevinçle karşıladı.

22.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

İlçede soğuk havanın ardından kar etkili oldu.

Aniden bastıran kara vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yağışa sevinen çocuklar ise okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.

Vatandaşlardan Erbil Özkaya, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Sarıkamış'a yaklaşık 4 gündür kar yağmıyordu ama başladı. Kar şehri Sarıkamış'a herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Kar Yağışı - Son Dakika
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