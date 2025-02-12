Sarıkamış'ta Kurt İzleme Projesi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kurt İzleme Projesi

Sarıkamış\'ta Kurt İzleme Projesi

KuzeyDoğa Derneği, Sarıkamış'ta kurtların yaşam alanlarını incelemek için iz sürüyor.

12.02.2025 12:16
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Kuzey Doğa Derneği ekipleri, kurtların sayısının tespit edilmesi amacıyla Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarının karla kaplı arazilerinde iz sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izni ile KuzeyDoğa Derneğinin yürüttüğü "Büyük Memeliler İzleme" projesi kapsamında kurtlarla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında 7 kişilik ekip, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu karla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtları araştırmak için çalışma yapıyor.

Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarında araçlarla ve çoğu zaman ayaklarına taktıkları "hedik"lerle kurtların yaşam alanlarını incelemeye çalışan ekipler, kardaki kurt izlerinden de faydalanıyor.

Ekipler, karlı arazide kurtların bıraktığı izleri takip ederek hem sürü büyüklüklerini belirlemeye çalışıyor hem de kış aylarında nasıl beslendiklerini anlamak için tüy, dışkı ve av kalıntıları gibi bulguları inceliyor.

Bu çalışmalar, bölgedeki yırtıcı türlerin ekosistem içindeki rolünü daha iyi anlamaya ve korunmalarına yönelik bilimsel verilere ulaşmaya katkı sağlıyor.

"Bir kurda denk geldik, uzun süre poz verdi"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kar yağışının ardından Sarıkamış'ta, 2024'te yakaladıkları kurtları takip etmeye başladıklarını söyledi.

Karla kaplı arazide hayvanların izlerini sürdüklerini anlatan Çoban, "Bu çalışmanın amacı daha önceki yıllarda yakaladığımız kurtların bir sürüye ait olup olmadıklarını öğrenmek. Eğer bir sürüye aitlerse o sürüde kaç birey olduğunu ortaya çıkartmak. Aslında kurtların karda bıraktıkları izleri takip ederek kışın nasıl hareket ettiklerini, besine ne kadar yaklaştıklarını, besin tercihlerini araştırmak için arazi çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Kurtları bulmak için aynı zamanda uydu vericilerini de kullandıklarını dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"Çalışmayı yaparken hem uydu verici cihazlardan hem de kurtların taze kar üzerinde bıraktıkları izlerden yararlanıyoruz. Şimdiye kadar uydu vericisi taktığımız 2 kurdu bulduk, onlardan sinyal aldık ve takip ettik. Bir tanesi 4, diğeri 3 bireylik sürüde Sarıkamış'ın kırsal alanında hareket ediyorlardı. Bir kurda denk geldik, uzun süre poz verdi. Biz de dron ve kamerayla çekerek bölgedeki kurtların hareketlerini belgelemiş olduk."

Kaynak: AA

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