Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişleri için hummalı çalışma - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişleri için hummalı çalışma

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişleri için hummalı çalışma

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tatlı imalathaneleri, bayram tatili öncesinde vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Ustalar, müşterilerini memnun etmek için çeşit çeşit tatlıları üretiyor. Tatlılar ve kuru pastalar, büyük bir özenle hazırlanarak pastanelerde satışa sunuldu. Baklava ustası Ömer Yıldız, tatlıya olan talebin Ramazan ayıyla birlikte arttığını belirterek, bayram için geniş çaplı hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Pastane işletmecisi Yavuz Yıldız ise baklava ve pasta çeşitlerinin çok fazla olduğunu ve arife gününün iyi geçtiğini ifade etti.

08.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:53
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişlerini yetiştirmek için hummalı çalışma başladı.

İlçede tatlı imalatı yapan işletmeler, 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tatlı mesaisinin içine girdi.

Müşterilerini memnun etmek için hünerlerini ortaya koyan ustalar, ürettikleri çeşit çeşit tatlıları vatandaşların beğenisine sunuyor.

İmalathanede büyük emek ve özenle hazırlanan tatlılar ile kuru pastalar pastanelerdeki raflarda yerini almaya başladı.

Baklava ustası Ömer Yıldız, Ramazan ayının başlamasıyla tatlıya aşırı talep olduğunu belirterek, şimdi de bayram için yoğun tempo içine girdiklerini söyledi.

Bayram için vatandaşların sipariş ve taleplerine göre geniş çaplı hazırlık yaptıklarını belirten Yıldız, "Bayram hazırlıkları içerisindeyiz. Tatlı ve kuru pasta çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Vatandaşlara hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Baklava, şekerpare, kemalpaşa, tulumba, halka tatlısı, kadayıfın fıstıklısı gibi çok fazla çeşit hazırladık. Şimdiden vatandaşların tatlı tadında bayram geçirmelerini diliyoruz." dedi.

Pastane işletmecisi Yavuz Yıldız da yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Bu bayrama hazırlık için baklava ve pasta çeşitlerimiz çok fazla. Bereketli bir ramazan geçirdik. Şu anda gayet iyi, arife günü bizim için önemli oda iyi geçti mi inşallah çok güzel olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ömer Yıldız, Kars, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişleri için hummalı çalışma - Son Dakika

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