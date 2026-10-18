Sarıyer Ayazağa\'da 19 dükkan ve Kur\'an kursu yıkıldı, stadın yıkımı da tamamlandı

İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımı tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde temizlik, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bölgede dere ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu binası, Ayazağa Atatürk Stadı ve 19 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verilmesinin ardından, dün başlayan çalışmalara bugün de devam edildi.

Çalışmalar kapsamında 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.

Ekipler, yıkımı tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yürütüyor.