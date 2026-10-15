Sarıyer Ayazağa\'da selde ters dönen araç bulundu, 3 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

Sarıyer Ayazağa'da selde ters dönen araç bulundu, 3 kişi öldü, 4 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sağanağın ardından taşan Kağıthane Deresi'nde, köprü altında ters dönmüş ve suya gömülü bir araç bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler aracın içini kontrol edecek; yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de sağanağın ardından taşan Kağıthane Deresi'nde, köprü altında ters dönmüş ve suya gömülmüş araç bulundu. Yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken kayıp 4 kişi aranıyor.
İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde, Kağıthane Deresi üzerindeki köprünün altında araç olduğu görüldü. Ters dönmüş halde suya gömülü duran aracın bulunduğu noktaya ekipler sevk edildi. Aracın içerisi kontrol edilecek.
KAYIP 4 KİŞİ ARANIYOR
Sağanağın ardından dere taşkınlarının yaşandığı bölgede, sel sularına kapılanları arama çalışmaları sürüyor. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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