Sarıyer'de 3 Katlı Binada Yangın

Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
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