Sarıyer\'de Elektrik Hattı Koparıldı

SARIYER'de gece saatlerinde yapılan altyapı çalışması sırasında, iş makinesinin kepçesi yer altındaki ana elektrik hattını kopardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan olay sırasında, bölgede uzun süre elektrik kesintisi oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yaşanan elektrik arızasını gidermek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında, iş makinesinin kepçesi yer altındaki ana elektrik hattında kopardı. Zaman zaman patlamaların yaşanması üzerine panik yaşayan çevredekiler itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri çalışmanın güvenli şekilde tamamlanması için mahallede elektrik kesintisi uyguladı. Ekiplerin arızayı gidermesi için başlatılan çalışma sabah saatlerine kadar devam etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye elektrik verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.