2 çocuk şişme botla Boğaz\'a açıldı

Sarıyer Sahili'nde dün saat 19.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Şişme botla denize açılan 2 çocuk kıyıdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BOTUN ÜZERİNDE ZOR DURDULAR

Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.

KURTARILDILAR

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibi çevredekilerin de yardımıyla çocukları kıyıya çıkardı. 2 çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA