Sarıyer Sahili'nde dün saat 19.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Şişme botla denize açılan 2 çocuk kıyıdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibi çevredekilerin de yardımıyla çocukları kıyıya çıkardı. 2 çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA, DHA
Son Dakika › Güncel › 2 çocuk şişme botla Boğaz'a açıldı - Son Dakika
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